Opel presenteert pittigste Zafira

amen met de tweede Zafira-generatie toont Opel op het Autosalon van Genève ook meteen de door het Opel Performance Center ontwikkelde sportieve topversie. Die volgt de eerste generatie Zafira OPC op, maar wordt 20% krachtiger. Net als bij de Astra OPC levert de 2-liter turbo benzinemotor immers 240pk. De koppelkromme piekt bij 320Nm. Een handgeschakelde zesversnellingsbak versluist de pk’s naar de voortrein. Met een topsnelheid van 231km/u en een acceleratietijd van 0 naar 100km/u in 7,8 seconden wordt het de snelste in serie geproduceerde Europese monovolume. Opel’s IDSplus-chassis met elektronisch gestuurde schokdempers is standaard, net als schijfremmen met een diameter van 321mm vooraan en 278mm achteraan.

De Zafira OPC zal beschikbaar zijn in drie exclusieve koetswerkkleuren. Daarnaast moet het model herkenbaar zijn aan de specifieke aankleding; een grille met honingraatstructuur, een nieuwe bumper met een grotere centrale luchtinlaat en geïntegreerde mistlampen, een dakspoiler, specifieke 18-duims lichtmetalen velgen met bandenmaat 225/40 (19-duims velgen zijn optioneel), andere zijdrempels, een dynamisch getekende achterbumper, een dubbele uitlaat en zelfs blauw gespoten remzadels.

De inzittenden vooraan kunnen genieten van de zijdelingse steun van Recaro sportzetels. Achteraan werd het Flex-7 systeem behouden. De aankleding bestaat standaard uit één van twee beschikbare stof/ledercombinaties, maar een geheel in leder afgewerkt interieur kan tegen een meerprijs. Specifiek voor de Zafira OPC zijn ook de sierstrips op het instrumentenbord, het sportstuur, een andere versnellingspook en chroomomrande wijzerplaten met blauwe naalden.