Seat Leon Prototipo

eat laat in Genève zien wat de opvolger van de Leon wordt. Het gaat nog niet om een seriemodel, maar om een concept waarvan gesteld mag worden dat zowat elke lijn defintief is. Het seriemodel krijgt enkele gewijzigde details en een bravere aankleding en wordt meteen na de zomer aan de catalogus toegevoegd. Het uiterlijk is net als dat van de Altea en kofferversie Toledo gebaseerd op de Salsa concept car, die inmiddels al vijf jaar oud is. Hoewel de auto net als de Golf Plus (op hetzelfde platform) een monovolumestructuur krijgt, is het uiterlijk uitgesproken dynamisch. In die mate zelfs dat Seat naar de Leon verwijst als de sportiefste telg van het “nieuwe Seat”. Het glooiende lijnenspel wordt ook hier weer aangevuld met de “dynamic line”; de plooilijn die over de flank loopt en achter de voorste wielkast naar onderen afbuigt. De sportieve aspiraties worden ondersteund door onder meer de grote luchthappers in de bumper, de dakspoiler, het monteren van de buitenspiegels tegen het portier (vasthechtingspunt onder de gordellijn) en het gebruik van een gecamoufleerde deurklink achteraan. Daardoor heeft de flank wat weg van een coupé. De lichtunits vooraan zijn voorzien van adaptieve (meedraaiende) Xenonlampen.

Binnenin werd geopteerd voor een 2+2 opstelling met individuele kuipzetels, maar seriemodel zal ongetwijfeld over een conventionele achterbank beschikken. In de middenconsole en de omlijsting voor het instrumentenbord wordt (in een subtiele tint) verwezen naar de fel rode koetswerkkleur. Het stiksel voor het lederwerk is eveneens rood. Om een sportieve rijhouding en dito sensatie te creëeren, monteert Seat het zitmeubilair zo laag mogelijk. De kofferruimte biedt bij de concept plaats aan het reservewiel, gemonteerd aan een arm die weer een verlengstuk is van de doorgetrokken middenconsole. De kofferinhoud bedraagt 329l. Het prototype is uitgerust met drie buitencamera’s: één die boven de motorkap naar voren gericht is, één in de linkerbuitenspiegel, gericht op het voorwiel en één naar achter gericht exemplaar dat in het derde remlicht is ingewerkt. Binnen viseert een camera boven de bestuurder het instrumentenbord en het stuurwiel. De inzittenden kunnen op een 6,5” kleurenscherm de beelden van elk van de camera’s of van een DVD opvragen.

Het 4,34m lange en 1,43m hoge prototype wordt aangedreven door de 2.0 FSI turbomotor die we inmiddels kennen uit de Golf GTI. De krachtbron wordt gekoppeld aan een DSG-automaat met dubbele koppeling. De Léon Prototipo is daarmee 236km/u snel. 100km/u staat desgewenst na 6,9 seconden op de teller.