Grandeur is nieuwe grootste Hyundai

Door: BV

H

yundai lanceert deze dagen de nieuwe Sonata, maar het merk krijgt nog een groter model in de catalogus. De Grandeur die op het Salon van Genève debuteert, moet de XG vervangen. Van deze laatste werden in ons land ‘enkele tientallen’ exemplaren verkocht, maar het nieuwe model moet beter doen. De naamswijziging naar Grandeur symboliseert dat, maar ze wordt gesteund door op de Europese consument afgestemde keuzes. Zo is het koetswerk wat Europeser en sportiever gelijnd en Ővooral- er komt ook een diesel. De Grandeur is met een lengte van 4,89m, een breedte van 1,84m en een hoogte van 1,49m exact 2cm langer, 2cm breder en 7cm hoger dan de XG. De wielbasis neemt 30mm toe wat de interieurruimte ten goede komt.

In eerste instantie zal het model een 3.3l V6-motor van 233pk en 304Nm, die recent nog in de nieuwe Sonata werd voorgesteld, onder de kap krijgen. Later komt dan de nieuwe door Hyundai ontwikkelde 2.2l CRDi common-rail dieselmotor die 145 paarden sterk wordt. Beide krachtbronnen zullen gekoppeld worden aan een sequentieel bedienbare vijftrapsautomaat. De dubbele wishbone voorophanging en de multi-link achterophanging krijgen een afstelling die op de eisen van de Europese consument is afgestemd. In de herfst van dit jaar wordt het model bij de dealers verwacht.