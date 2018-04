Ford SAV onthuld

Door: BV

F

ord showt in Genève een studiemodel dat SAV Concept werd gedoopt. Dat Sports Activity Vehicle heeft een interieur dat beschikt over drie zitrijen. Daarbij denken we dan spontaan aan de Ford Galaxy die inmiddels al 10 jaar in de catalogus staat, maar dat zou voorbarig zijn. Bij Ford is te horen dat dit actief vrijetijdsvoertuig tussen de Galaxy en de nieuwe Mondeo in zou moeten komen. De opvolger van de Galaxy komt dan ook op het onderstel van de volgende Mondeo.

De monovolume werd door ontwerper Chris Bird bedacht met een nieuwe interpretatie van de gekende Ford-waarden. De SAV Concept heeft daardoor een veel krachtiger lijnenspel dat vooral door de diepte van de koetswerkglooiingen opvalt. Volgens Ford is het de voorloper van een nieuwe, krachtiger Europese vormtaal voor toekomstige modellen. Die laat zich kenmerken door meer gedurfde krommingen van zowel het koetswerk als de glasoppervlakken.

De interieuropstelling is gelijkaardig aan die van de C-MAX. Op de tweede zitrij staan drie afzonderlijke, moduleerbare sportief vormgegeven stoelen. Die zijn voor de gelegenheid gemotoriseerd. Daardoor kan de bestuurder met een druk op de knop voor een andere opstelling kiezen. De middelste zitplaats kan achteruit schuiven. De stoel staat dan precies tussen geïntegreerde, gemonteerde bagagetrolleys die voorzien zijn van armsteunen voor de passagier op de gecreëerde derde zitrij. De twee overgebleven buitenste stoelen schuiven wat naar binnen om de inzittenden extra ruimte te bieden.