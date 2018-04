Meer over de Citroën C6

Door: BV

C

itroën heeft meer informatie gelost over de nieuwe C6. De grote luxeberline wordt in het totaal 4,91m lang, 1,86m breed en 1,46m hoog. De typerende Citroën-lijn, met ver doorlopende glaspartijen en een lange vooroverhang maar korte overbouw achteraan, wordt gecomplementeerd door zijdeuren zonder frame. Een stijlkenmerk dat volgens de constructeur de coupé-achtige lijn benadrukt. De achterruit krijgt een holle vorm die de lengte van de kofferklep benadrukt, net als bij de wijlen Citroën CX. In de achterklep zou een beweeglijke achterspoiler geïntegreerd zitten om de aërodynamica te optimaliseren.

Binnenin moet een combinatie van leder, chroom en houtinleg de sfeer van een salon oproepen. Het merk belooft in elk geval een uitstekende geluidsisolatie door het gebruik van gelaagd glas. Nieuw is ook de airco, die een tochtvrije werking heeft. Het passagierscompartiment moet dankzij een wielbasis van 2,9m uitzonderlijk ruim zijn.

De C6 maakt gebruik van het platform 3 van PSA-Citroën. Dat wordt ook gebruikt voor de C5 en de Peugeot 407, maar beschikt hier zoals eerder genoemd over een grotere wielbasis. De voortrein maakt gebruik van dubbele driehoekige draagarmen en een ontkoppelde fuseepen. Achteraan bestaat de ophanging uit een integrale achtertrein met meerdere draagarmen. De Hydractive 3-ophanging van de C5 wordt voor de gelegenheid uitgebreid met een gestuurde variabele demping waardoor het comfort nog hoger moet zijn. De bestuurder zal ook kunnen kiezen uit een comfortabele afstelling of een stuggere, sportieve demping. Om beschadigingen te vermijden gaat de koets aan lage snelheden op een slecht wegdek een 10-tal millimeter omhoog. Bij snelheden boven 110km/u zakt het koetswerk dan weer een dikke centimeter onder de normale rijhoogte. Dat komt de aërodynamica en het verbruik ten goede.

Onder de kap komt een 215pk en 290Nm sterke 3.0 V6 benzinemotor en een 208pk en 440Nm sterke dieselmotor met dezelfde lay-out. Beide motoren worden gekoppeld aan een automatische zesbak. Om de C6 weer af te remmen zijn schijven met een diameter van 330mm voor- en 302mm achteraan voorzien. Als het toch misgaat zijn er negen airbags (inclusief een knie-airbag) om de schok op te vangen.