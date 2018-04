Skoda denkt aan kleine SUV

Door: BV

koda zal op het Autosalon van Genève de Yeti tonen. Die concept car is gebaseerd op de kleine Roomster die in 2003 op het Salon van Frankfurt getoond werd. Met de Yeti gaat Skoda de SUV-toer op, maar het model hangt wat afmetingen betreft nog steeds tussen het A0 en A-segment in. De kenmerken van de Roomster werden grotendeels behouden. Skoda noemt de stijlkenmerken nu immers al typerend voor de toekomstige modellen van het merk. De beklede A-stijl, de panoramische voorruit en de daklijn zullen het waarschijnlijk tot serieproductie schoppen.

De Yeti is een stoere, maar niettemin vriendelijke verschijning. Hij is ontwikkeld voor een uitstekende bruikbaarheid in de stad, maar moet zich ook op onverharde wegen kunnen begeven. Het hier gehanteerde vijfdeursconcept (met een verborgen deurklink voor de achterste portieren) is in elk geval realistischer dan het schuifdeurconcept van de eerste studie. De productieversie van de Roomster zou volgens voorzichtige voorspellingen van de constructeur eind 2006 op de markt kunnen komen. Of daar ook een stoere variant van komt is nog niet geweten.