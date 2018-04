Renault Zoé is klein maar prestigieus

Door: BV

p het Salon van Genève stelt Renault een nieuwe concept car, Zoé, voor. Eerder al werd daarvan onder de codenaam Z 17 een enkele foto vrijgegeven. Intussen stelt het merk meer informatie ter beschikking van het studiemodel dat voor écht rijplezier moet staan.

Renault ontwierp de concept met het oog op het stadsleven. Hoewel uit studies blijkt dat een wagen gemiddeld slechts 1,4 personen vervoert, wordt een tweezitter toch als te beperkend beschouwd. Het merk opteerde daarom voor een compacte architectuur met drie zitplaatsen en een koffer achter de bestuurderszetel. Zoé is slechts 3,45m lang. Het interieur zelf is moduleerbaar; er zijn verschillende configuraties mogelijk die via een driepotige knop in de vorm van een zeester aan de zijkant van de bestuurderszetel geselecteerd kunnen worden. Om het comfort te optimaliseren beschikt de rechter voorzetel achteraan over een voetsteun en werd de achterzetel ontworpen als een gemakkelijke fauteuil eerder dan een autostoel.

De vormgeving van het interieur is strak en sober en spitst zich toe op intuïtieve vormen. Zo zijn de zetels dun en zien ze er uit als gevouwen bladeren. In de middenconsole zijn de meeste bedieningsorganen voor de bestuurder gegroepeerd; de versnellingspook, de regeling van het multifunctionele scherm in het midden van het dashboard en een joystick om de zetels te verstellen. Voor de aankleding werd gekozen voor beige leder en grijze gelakte onderdelen. LEDs die in de glazen dakpanelen geïntegreerd zijn zorgen overdag voor een licht interieur en ’s nachts imiteren ze een dakhemel. Nog meer fantasie zit in het tapijten. In de koffer werd een gevallen handtas getekend en de opgehangen hoedenplank werd zelfs uitgevoerd in ‘wolkmateriaal’.

De ontwerpers gaven Zoé zachte rondingen voor een stijlvolle uitstraling. Het soepele lijnenspel en de welvingen van het glasoppervlak vormen een bel die geïnspireerd is op vormen uit de vliegtuigbouwkunde. De voorruit is panoramisch en twee glazen daken lopen achteraan de wagen uit in een V-vormige achterruit. De koplampen maken gebruik van diodes en ook voor de achterlichten (met transparante lichtringen) worden LEDs gebruikt. De kleur en de korte motorkap moeten het dynamisme van het model weerspiegelen.

Onder de kap zit een 1.2l turbo benzinekrachtbron die een vermogen levert van om bij de 100pk en een maximumkoppel van 145Nm laat optekenen.