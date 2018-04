Nieuwe Audi RS 4 in Genève

Door: BV

n Genève komt Audi met de nieuwe RS 4 voor de dag. De sportieve topper uit het gamma krijgt voor het eerst een V8 met directe benzine-injectie onder de kap. Dat loont, want de FSI-motor braakt niet minder dan 420pk uit; nét boven de magische 100pk/liter-grens. Het maximumkoppel van 430Nm is beschikbaar bij 5.500t/min. 90 procent daarvan is tussen 2.250 en 7.600t/min. permanent ter beschikking. De krachtbron is overigens tot uitzonderlijk hoge omwentelingssnelheden in staat; pas bij 8.250t/min komt de begrenzer tussen. De bestuurder kan via een sport-knop op het sturingwiel omschakelen van een comfortabele naar een sportieve instelling. De wagen reageert dan heviger op het gaspedaal en de elektronische rijhulpsystemen komen in limietsituaties een stuk later tussenbeide.

Door gebruik te maken van gewichtsbesparend aluminium voor traditioneel zware onderdelen als de motorkap, de ophanging en de spatborden vooraan en dankzij ultralichte RS sportzetels (met elektrisch opblaasbare zijdelingse steunkussens) haalt de RS 4 een pk/gewichtsverhouding van 245pk per ton. De acceleraties zijn indrukwekkend; 100km/u staat na 4,8 seconden op de teller en een spurt naar de kaap van 200km/u hoeft niet langer dan 16,6 seconden te duren. De elektronisch begrensde topsnelheid van 250km/u wordt volgens Audi ‘met gemak’ gehaald.

Om tot een verbeterde wegligging te komen, werd de ophanging met 30mm verlaagd en beschikt de RS 4 over een groter spoor op elke as. De mechanische ophanging beschikt over een elektronisch gestuurde demping; een systeem dat afkomstig is van de RS 6. De nieuwste evolutie van het Quattro aandrijfsysteem is in staat een groter deel van het koppel naar één van beide assen te sturen, wat het weggedrag in de bochten gevoelig moet verbeteren. Om de hele handel terug tot stilstand te brengen monteert Audi in de 19-duims velgen remschijven met een diameter van 18-duim.

Naast een opgeleukte exterieurvormgeving, mag de RS 4-klant zich verwachten aan een sportinterieur waarin rijkelijk van carbon gebruik gemaakt wordt. Het model zal vanaf deze lente besteld kunnen worden. De eerste exemplaren worden pas in de herfst verwacht.