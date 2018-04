Officieel: Alfa 159 is opvolger 156

Door: BV

lfa Romeo trekt op het Autosalon van Genève alle registers open. Het publiek zal er niet alleen kunnen kennismaken met de Brera; de Italianen tonen ook de opvolger van de 156. De berline draagt niet de aanduiding 157 op de kofferbak, maar 159. Op die manier benadrukt het merk de sterke evolutie van het model.

Het ontwerp is van de hand van Giorgetto Giugiaro, net als de Brera, en dat is de vierdeurs aan te zien. Het front is karaktervol en wordt gedomineerd door de bumperoverschrijdende grille en agressieve lichtunits. Het lijnenspel van de hele wagen ontspringt in de voorbumper. Het passagierscompartiment ‘rust’ op een uitgesproken schouderlijn die ter hoogte van de C-stijl overgaat in de kofferklep. De A-stijl schoof achteruit op het geheel een uitstraling te geven die dichter bij die van een sportwagen aanleunt. De uitgesproken wielbogen en grotere wielen moeten de sportieve ambities nog meer in de verf zetten.

De 159 wordt ruimer dan de 156. Het model zal 4,66m lang, 1,83m breed en 1,41m hoog zijn. De wielbasis bedraagt 2,7m. Binnenin had Alfa in de eerste plaats oog voor de houding van de bestuurder. Het merk claimt ervoor te hebben gezorgd dat alle onderdelen op een ideale afstand van de bestuurder staan. Het instrumentenbord bestaat geheel uit analoge, ronde meters en blijft trouw aan het Alfa-erfgoed. Het gamma zal bestaan uit drie afwerkingsniveaus die elk over een specifieke interieuraankleding zullen beschikken.

Alfa wil met de 159 de veiligste auto uit het segment lanceren. Het merk ontwikkelde voor het project een nieuw onderstel dat behalve uitstekende rijeigenschappen ook een hoge structurele stijfheid moet etaleren. Verder heeft Alfa het nog over 8 airbags (waaronder een knie-airbag en grotere zij-airbags), anti-whiplash voorzetels en nieuwe, graduele gordelspanners.

Onder de kap van de 159 komen drie nieuwe direct ingespoten benzinemotoren. Het gaat om een 1.9l die 160pk en 190Nm levert, een 2.2 die 185pk en 230Nm sterk wordt en een herwerkte 3.2l V6 die met 260pk en 322Nm helemaal bovenaan de ladder staat. De diesel-tegenhanger wordt een doorontwikkelde versie van de 2.4l vijfcilinder Multijet-motor. Die moet goed zijn voor 200pk en 400Nm. Lager in de rangorde staan twee versies van de 1.9 JTD-motor; een 16-klepper met 150pk en 320Nm en een 8-klepper die 120 paarden op stal heeft en 280Nm trekkracht levert. Alle motoren voldoen aan de Euro IV-emissienormen, maar met een partikelfilter halen de diesels al de nog strengere Euro V-normen. Alle motoren zullen gekoppeld worden aan een zesbak. Die kan handgeschakeld, automatisch of gerobotiseerd (Selespeed) zijn.

Alfa’s nieuwste middenklasser zal optioneel uitgerust kunnen worden met een geëvolueerde versie van de Q4-vierwielaandrijving. Die verdeelt (door gebruik te maken van drie differentiëlen, waaronder een zelfvergrendelend Torsen C middendifferentieel) het koppel constant en dynamisch over de vier wielen. Op die manier worden grip en tractie geoptimaliseerd. De elektronica houdt een oogje in het zeil, voor het geval het toch misloopt.

Deze zomer nog wordt de 159 op de Europese markten gecommercialiseerd.