Mitsubishi Nessie concept door Giugiaro

et Autosalon van Genève is niet alleen het uitstalraam voor nieuwe modellen, ook de ontwerpers zetten er hun beste beentje voor. Zo solliciteert Italdesign, het stijlhuis van Giugiaro, naar een positie bij Mitsubishi. Op de stand van de ontwerper zal immers de Mitsubishi Nessie te zien zijn. Een SUV, die niet alleen een opvallend uiterlijk kreeg, maar ook nog eens boordevol technologie zit. Onder de motorkap zit een immers V8 die waterstof door de cilinders jaagt. Mitsubishi heeft in het off-roadsegment een reputatie hoog te houden. Het mag dan ook niet verbazen dat Nessie voorzien is van een geavanceerde, elektronisch gestuurde vierwielaandrijving.

Het uiterlijk ontleent elementen aan de Pajero-rallyvoertuigen waarmee het merk met de drie diamanten al jaren de legendarische Dakar-rally domineert en combineert die met enkele frisse ideeën. In het front is het kenmerkende Mitsubishi-rooster ingewerkt, maar de verticale lichtunits zijn nieuw. De stoere uitstraling dank het model onder meer aan de buitenmaatse wielkasten, terwijl een ingebouwde rolkooi in dat opzicht ook niet echt kwaad kan natuurlijk. Andere opvallende stijlkenmerken zijn het glazen paneel in de deur, waardoor de bestuurder een beter overzicht krijgt op het terrein in de onmiddellijke nabijheid van het voertuig en het veelvuldig gebruik van verchroomde elementen. Het dak is grotendeels in glas uitgevoerd en voorzien van een V-vormige dakbeugel.

In het interieur van de tweedeurs is plaats voor vier inzittenden, die elk over een individuele kuipzetel beschikken. Meer details volgen bij de onthulling.