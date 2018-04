Speciale reeks Toyota Yaris

Door: BV

T

oyota heeft twee speciale uitvoeringen toegevoegd aan het Yaris-aanbod. Het gaat om de Yaris Red Line, die verkrijgbaar is in zwart en donkergrijs, en de Yaris Blue Line die in Jupiter Blue of zilver te bestellen valt. Aan de buitenzijde zijn de modellen behalve aan de specifieke badge herkenbaar aan de bumpers, achteruitkijkspiegels, deurgrepen en beschermstrips in koetswerkkleur. De modelletjes beschikken ook steeds over specifiek 14-duims lichtmetaal en een set mistlichten.

In het interieur werd gekozen voor een bedieningspaneel voor de ventilatie en de elektrische ruiten in carbon-look (zoals in de T-Sport), een versnellingspook met leder en chroomaccenten en exclusieve stootplaten en vloermatten. De stiksels in het lederomrande stuurwiel, de centrale kussens en stofoppervlakken in de deurpanelen zijn afhankelijk van de uitvoering in rood of blauw uitgevoerd. De uitrusting omvat afstandsbediende centrale vergrendeling, elektrisch bediende ruiten en een geluidssysteem met vier luidsprekers. Airco is optioneel.

Het aanbod bestaat uit een 1.0l VVT-i benzinemotor met 65pk, een 1.3 VVT-i met 87pk of een 75pk sterke 1.4l D-4D.