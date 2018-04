GTI-killer van Ford: Focus ST

Door: BV

e sportiefste variant uit het Focus gamma zal niet zo lang op zich laten wachten als bij de eerste generatie. Eind dit jaar moet de Ford Focus ST (Sport Technologies) bij de dealer staan. In Genève toont het merk de versie in avant-première, in een hevig oranje pak dat de sportieve ambities van het exemplaar moet onderlijnen.

Tussen de voorwielen zit een 2.5l vijfcilinder turbomotor die 220pk levert en wordt gekopppeld aan een handgeschakelde zesbak. Laagprofiel banden met maat 225/40 op 18x8-duims aluminium wielen met vijf spaken moeten rijgemak en grip combineren. De Focus ST moet immers zowel de sportieve inborst kunnen etaleren als voldoende comfortabel blijven voor dagelijks gebruik als gezinswagen.

Om het model een agressievere uitstraling te geven is het visuele gewicht van de voorbumper verzwaard en werd een agressieve onderste grille gevormd. De bovengrille is langer en smaller dan die van de basismodellen. De mistlampopeningen zijn afgewerkt met aluminium, wat achteraan ook geldt voor het achteruitrijlicht en de mistlampen. Een dakspoiler die breder is dan de achterklep zorgt zowel voor een aërodynamisch als visueel effect.

Binnenin mag de bestuurder zich vergapen aan een sportiever instrumentenpaneel in een jasje met een aluminium opaalkleur die pas bij de andere metaalkleurige interieuraccenten. Een set extra meters voor de turbodruk, de olietemperatuur en de oliedruk zitten onder een extra kap bovenop de middenconsole. In de Focus ST zijn voor bestuurder en passagier speciale sportstoelen geplaatst die zijn bekleed met een combinatie van leer en oranje antislipstof voor een optimale ondersteuning van de zijkant van het lichaam bij een pittige rijstijl.

Uitgebreide technische details en prestaties geeft Ford later pas vrij.