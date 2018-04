Dit wordt de Peugeot 407 Coupé

Door: BV

O

p het Autosalon van Genève toont Peugeot de 407 Coupé Prologue. Dat is de voorbode van de 407 Coupé, die volgend jaar gecommercialiseerd wordt en nauwelijks nog van dit studiemodel zal afwijken. De snuit is grotendeels gelijk aan de 407 Berline en SW, met imponerende hoekomvattende koplampen. Wel werd geopteerd voor een grille met een agressiever ogend rooster. Dat wordt geflankeerd door kleine ronde mistlichten. Op de plaats waar de mistlichten bij de 407’s die momenteel in serie worden gebouwd zitten, vinden we nu verluchtingskieuwen die de voorste remschijven van een surplus aan koellucht kunnen voorzien. De bolle daklijn loopt over in een vlakke kofferklep met geïntegreerde luchtgeleider. De vorm van de achterste lichtunits benadrukt de breedte van het ontwerp. Onderin de bumper zit een zwart paneel waarin het nummerbord huist, maar dat vooral de indruk van een diffuser moet wekken. Om nog meer de nadruk op de rijeigenschappen te leggen, rust Peugeot de Prologue uit met 19-duims lichtmetalen velgen. Het ontwerp van de uittredende 406 Coupé is nog van de hand van Pininfarina, maar dit maal klaarde Peugeot’s eigen Style Centre de klus.

Het onderstel is gewoon dat van de 407, al zal het merk met de Leeuw ongetwijfeld voor een meer dynamische afstelling kiezen. De topmotor uit het aanstormende gamma, dat grotendeels gelijk zal lopen met dat van de gekende 407’s, ligt alvast tussen de voorwielen van de Prologue. Het gaat om de 2.7l V6 dieselmotor (dik 200pk en 440Nm sterk) die door Ford en PSA werd ontwikkeld. Een zestrapsautomaat versluist de aandrijfkrachten naar de voorwielen. Nieuw is dat Peugeot schakelpeddels aan het stuurwiel en een Tiptronic-schakelsysteem voorziet.