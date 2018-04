Pininfarina licht tip van de sluier

Door: BV

et Italiaanse stijlhuis Pininfarina is 75 jaar jong en dat zal op het Autosalon van Genève onder meer met de voorstelling van een nieuwe stijlstudie Őimaginair, maar niet onmogelijk- gevierd worden. De sportwagen zal onder Maserati-merkteken voorgesteld worden en over voor het merk typische stijlkenmerken beschikken. De techniek is een samenraapsel van het beste dat Maserati te bieden heeft, terwijl Motorola ervoor zorgt dat de wagen een rijdend netwerk is dat permanent in verbinding staat met de inzittenden. Pininfarina heeft inmiddels een eerste onduidelijke schets vrijgegeven. Meer info volgt bij de opening van de beurs...