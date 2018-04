Prijzen nieuwe Hyundai Sonata

Door: BV

alf maart arriveert de nieuwe Hyunai Sonata bij de Belgische dealers. De importeur heeft nu alvast de uitrusting en het prijskaartje bekendgemaakt. Verwarrend wordt het gamma niet; er zijn twee benzinemotoren -een 2.4l benzine met 161pk (handgeschakeld of automaat) en in juni komt er nog een 3,3l V6 met 235pk- en één enkel uitrustingsniveau “Executive”. Omdat onder meer 17-duims lichtmetalen velgen, mistlichten vooraan, ABS, ESP, parkeersensoren, een glazen schuifdak, tweekleurig dashboard, neerklapbare achterbank, automatische airco, een boordcomputer, boordcomputer, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, leder en een GPS-navigatiesysteem met geïntegreerde Bleutooth carkit tot de standaarduitrusting horen, zal de optielijst kort zijn.

Korean Motor Company dat het merk in België en Luxemburg invoert, zegt dat het grote inspanningen heeft gedaan om de prijs zeer concurrentieel te houden. De handgeschakelde 2.4 is er dan ook vanaf € 27.499. De versie met automaat moet € 28.999 opbrengen. Voor de zescilinder zal later dit jaar € 31.499 neergeteld moeten worden.