Toyota FJ Cruiser gaat in productie

oyota heeft tijdens een persconferentie op de Chicago Auto Show de geheel nieuwe FJ Cruiser voorgesteld. Na overweldigend positieve reacties op de FJ Cruiser concept heeft het merk de afgelopen twee jaar gewerkt aan een productiemodel dat veel van de stijlelementen van het showexemplaar overneemt. Het concept moet een capabele, krachtige terreinwagen dankzij een aantrekkelijk prijskaartje binnen het bereik van het jongere volkje brengen. In de VS dan, want daarbuiten wordt de FJ Cruiser tot nader order niet gecommercialiseerd. Het ontwerp is gebaseerd op de originele FJ 40. Onder meer de grille, het witte dak, de verticaal gepositioneerde voorruit en de bumperontwerpen moeten herkenbaar zijn.

Toyota heeft het model ontwikkeld als een tweedeurs SUV, maar twee extra kleine portieren zorgen voor een betere toegang tot de achterbank. De kofferklep bestaat uit twee delen, een apart te openen achterruit incluis. Een dikke 4.0l V6 levert 245pk. De motor wordt in de twee- en vierwielaangedreven versies standaard gekoppeld aan vijftrapsautomaat. Een handgeroerde zesbak kan voor de 4x4-versies. Het onderstel werd geleend van de 4Runner. Op het 17-duims lichtmetaal ligt steeds ruim bemeten 265/70-rubber. Begin volgend jaar wil Toyota het model kunnen leveren.