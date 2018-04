Tweede generatie Opel Zafira

Door: BV

pel heeft de eerste officiële gegevens van de nieuwe Zafira, waarvan de voorstelling volgt op het Autosalon van Genève, bekendgemaakt. De tweede generatie van de monovolume moet volgens de constructeur omschreven worden als dynamischer, ruimer, kwalitatiever en ergonimischer. Het Flex7 systeem, waarmee de Zafira in ’99 de eerste monovolume in z’n segment werd die beschikte over drie zetelrijen, blijft uiteraard behouden. Het systeem werd wel verder verfijnd. De bestuurder kijkt in het interieur op een nieuw instrumentenbord met chroomomrande instrumenten. De middenconsole biedt plaats aan een groot scherm waarop informatie over onder meer de infotainmentsystemen en de navigatie verschijnt. De versnellingspook verhuisde naar een hogere positie om meer plaats vrij te maken. De vrijgekomen ruimte wordt benut voor een nieuwe geïntegreerde U-vormige handremhendel en een extra opbergvak. Aan vakjes overigens geen gebrek; Opel meldt dat de nieuwe Zafira afhankelijk van het uitrustingsniveau tot 30 opbergvakken telt. Een toegenomen wielbasis van 2,70m zorgt voor meer ruimte voor de passagiers, terwijl ook de kofferinhoud erop vooruit gaat. In de configuratie met vijf zitplaatsen houdt de nieuwe Zafira een laadruimte van 620l over; 20l meer dan momenteel het geval is.

Voor het onderstel maakt de Zafira optioneel gebruik van het IDSplus-chassis met elektronische dempersturing dat bij de nieuwe Astra wordt geleend. Het is een primeur binnen het segment van de compacte monovolumes, net als de koplampen met dynamische bochtenverlichting. Dat werkt comfort- en veiligheidsverhogend. Andere uitrusting ter bescherming van de inzittenden omvat een ABS-systeem, minstens zes airbags, actieve hoofdsteunen vooraan, ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes en het PRS (Pedal Release System) dat bij een ongeluk letsel aan de onderbenen beperkt. Ook stabiliteits- en bandendrukcontrole staan op de lijst.

De nieuwe generatie Zafira wordt 4,46m lang, 1,77m breed en 1,64m hoog. Het ontwerp moet zelfvertrouwen en dynamiek uitstralen, net als de Astra. Het lijnenspel past in de nieuwe vormtaal die de constructeur sinds de introductie van de Vectra hanteert en beschikt daardoor onder meer over een spits toelopende V-vormige voor- en achterpartij met een typische Opel-vouw, een uitgesproken schouderlijn en zacht aflopende daklijn. De dynamische stijl wordt geaccentueerd door details als de grote luchtinlaten in de voorbumper de voor- en achterlichten met een hoogtechnologisch uitzicht en het inmiddels gekende trapeziumvormige radiatorrooster.

Het motorenpalet zal bestaan uit vier benzinemotoren met een vermogen van 105 tot 200pk en drie dieselkrachtbronnen. Het benzineaanbod bestaat in oplopende lijn uit een 105pk sterke 1.6, een 1.8 die 140pk levert, een direct ingespoten 2.2 die 150pk sterk is en een 2.0l turbomotor die aan 200 paarden voldoende heeft om de Zafira 220km/u snel te maken. Dieselen kan met de 1.9CDTi (van Fiat-origine) en wel in vermogensversies die 100, 120 of 150pk leveren.

De transmissies voor de nieuwe Zafira omvatten een handgeschakelde zesversnellingsbak (standaard voor de 2.2 direct, de 2.0 Turbo en alle 1.9 CDTI-motoren), een handgeschakelde vijfversnellingsbak (1.6 en 1.8), een zestrapsautomaat met ActiveSelect-functie (optie voor de 1.9 CDTI met 120 of 150 pk) en een viertrapsautomaat (optie voor de 2.2 direct). Voor de 1,8-liter benzinemotor is een verdere evolutie van de Easytronic geautomatiseerde handgeschakelde transmissie verkrijgbaar.

De vorige Zafira veroverde bij zijn lancering in Duitsland onmiddellijk de eerste plaats in zijn klasse en gaf die de volgende vier jaar niet meer uit handen. Tot op heden wist de constructeur niet minder dan 1,4 miljoen stuks van de hand te doen. Opel hoopt voor het nieuwe model uiteraard op een herhaling van het succesverhaal. De productie start eind april in de fabriek te Bochum. In augustus moet het model bij de dealer staan.