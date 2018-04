Ferrari F430 nu ook als Spider

Door: BV

olgende maand zal Ferrari op haar stand op het Autosalon van Genève voor het eerst de open versie van de F430, de F430 Spider, tentoonstellen. Dat model neemt de voornaamste technische kenmerken, inclusief een middels knoppen op het stuurwiel aanpasbare afstelling van onder meer de ophanging en het schakelschema, van de Berlinetta, de gesloten F430, over. Om de Spider aërodynamisch zo efficiënt mogelijk te maken, werd het ontwerp uitgebreid getest in de virtuele windtunnels (computersimulaties) die voor het F1-team werden ontwikkeld. Dat resulteerde in enkele specifieke oplossingen. Zo heeft de Spider op het einde van het motordeksel een meer uitgesproken welving en zijn de luchtinlaten in de flank groter. De elliptische luchtinlaten zijn overgenomen van de Berlinetta en refereren naar Ferrari’s racewagens uit 1961.

Ferrari opteerde voor klassiek stoffen klapdak dat elektrisch wordt bediend. Ook in open toestand blijft het zicht op het edele V8-motorblok onder de doorschijnende afdekkap onbelemmerd. Die motor heeft nog steeds een longinhoud van 4.308cc en levert 490pk (een specifieke vermogensopbrengst van 114pk per liter). De Spider haalt ondanks een 80kg hoger leeggewicht dan de Berlinetta, die 1440kg op de schaal zet, een topsnelheid van 310km/u. De teller schiet desgewenst naar 100km/u in 4,1 seconde.