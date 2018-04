Renault Z 17

Door: BV

R

enault heeft de eerste foto van de nieuwste concept car vrijgegeven. Die zal op het Autosalon van Genève het mooie weer maken. Het merk weet dat de Europese consument gemiddeld met slechts 1,4 personen in de auto zit, maar omdat tweezitters volgens de klant te beperkte mogelijkheden hebben, bouwde Renault de Z 17. Dat is een stadsvoertuig met plaats voor drie inzittenden. De kofferruimte bevindt zich direct achter de bestuurder. Ondanks de compacte buitenafmetingen, wil het merk uit Boulogne Billancourt hier geen basisvervoer leveren; de Z 17 heeft een afwerking en uitrusting die gelijk is aan wagens uit de topklasse.