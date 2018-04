Aparte verleider: nieuwe Citroën C6

Door: BV

H

et heeft een tijdje geduurd, maar op het Autosalon van Genève debuteert dan toch de Citroën C6. Een model met een vormgeving die avant-gardistisch is, technologie die vernieuwend is en met respect voor de waarden die traditioneel zijn voor het segment; elegantie en verfijning. Het vloeiende lijnenspel grotendeels overgenomen van de C6 Lignage concept car en knoopt aan bij de lange lijn grote Citroëns. De C6 mag zich immers de opvolger noemen van de XM, CX en DS. De snuit wordt gedomineerd door een radiatorrooster dat doorloopt tot aan de verticaal opgestelde lichtunits en op een nieuwe wijze, door twee grote lamellen met een ingewerkte omgekeerde V-vorm, de merkidentiteit uitdraagt. De ontwerpers maakten gebruik van een grote vooroverhang en een korte achteroverhang, een typisch trekje van grote Citroëns door de jaren heen. De daklijn is uitgesproken langgerekt en bol, met nauw aansluitende glaspartijen op de flanken die borg moeten staan voor een goed zicht rondom.

In het interieur steekt de innovatieve, maar niet door iedereen even fel gesmaakte, aanpak van weleer weer de kop op. De bestuurder krijgt immers een specifiek op hem afgestemd dashboard dat wordt aangevuld met een groot centraal scherm. Een displaysysteem projecteert alle noodzakelijke informatie op de voorruit en maakt het mogelijk om onder meer de snelheid en de aanwijzingen van het navigatiesysteem te bekijken zonder de blik van de weg af te halen. Zowel voor- als achteraan zullen elektrisch verstelbare zetels tot de uitrusting behoren. Het interieur is opgevat als een rijden salon, en dat moet de vormgeving aan te zien zijn. Om elke inzittende in alle comfort van de rit te laten genieten zorgden de ingenieurs voor een klimaatcontrole met vier temperatuurszones.

De C6 zal gebruik maken van de veiligheidssystemen die sinds kort op de C4 en C5 verkrijgbaar zijn Őwaarschuwing voor onvrijwillige lijnoverschrijding, parkeerhulp voor en achter, meedraaiende Xenon-koplampen, snelheidsregelaarij- en voegt daar nog een elektrische parkeerrem aan toe.

Citroën beperkt het motorenpallet in eerste instantie tot twee V6’s. Er is de 3-liter benzinemotor die 215pk levert en daarnaast doet de PSA en Ford ontwikkelde 2.7l dieselmotor, goed voor 208pk, z’n intrede bij het merk met de dubbele chevron. De C6 wordt uitgerust met de nieuwste generatie actieve ophanging, die zal gekoppeld worden aan een variabele schokdemping.