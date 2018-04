Hyundai denkt aan mini-MPV

Door: BV

yundai zal op het Autosalon van Genève de HED-1 voorstellen. Dat is een studie van een compacte monovolume. Het model geeft een nieuwe, geëvolueerde invulling aan de thema’s die het merk reeds verkende met de E3 (E-cubed) concept car die in 2004 werd voorgesteld. Met de HED-1 wil Hyundai flexibele oplossingen voorstellen aan de consument. Het studiemodel dient ook om de reacties van potentiële toekomstige klanten te polsen, zo zegt het merk. Hyundai zal de groei van het merk op het Oude Continent moeten ondersteunen met nieuwe, op de veeleisende Europese consument afgestemde, producten.

Intussen gaat het Hyundai voor de wind; afgelopen maand januari wist het merk in Europa 25.871 voertuigen aan de man te brengen. De Getz (7.062 stuks) en Tucson (4.513 stuks) voeren de verkoopslijsten aan. De Koreanen hopen in 2005 430.000 Europese klanten te overtuigen, dat is 20 procent meer dan in 2004.