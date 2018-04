Ford Galaxy krijgt 150pk-diesel

Door: BV

ord introduceert een nieuwe 150pk sterke 1.9l direct ingespoten dieselmotor (met pompinjectoren, van VW-origine) in de Galaxy. Daarmee hoopt het merk nog een extra impuls aan het model te geven. Vooral in Duitsland, waar de Galaxy afgelopen jaar beter verkocht van VW-tegenhanger Sharan, zou de roep om een sterkere dieselmotor groot zijn. De introductie brengt niet alleen het aantal beschikbare zitplaatsen, maar ook de keuzemogelijkheden binnen het motorenpallet op zeven. Naast een piekvermogen van 150pk, levert de TDI 310Nm koppel.

De Galaxy 1.9 TDI 150pk is 199km/u snel en de acceleratietijd naar 100km/u bedraagt 11,9 seconden. De tussenacceleraties verlopen ook een stuk vlotter dan bij de 130pk-versie die tot op heden bovenaan het dieselgamma stond; van 80 naar 120km/u kan in vijfde in 12,9 tellen. In zesde neemt de oefening 16,5 seconden in beslag. De nieuwe diesel verbruikt in de Galaxy 6,3 liter brandstof per 100 kilometer in de gemengde cyclus, 8,1 liter in de stad en 5,2 op de autoweg. Het model is er, steeds in combinatie met een handgeschakelde zesbak, in ons land vanaf € 29.775.