Nog eens facelift Ford Ka

e kleine Ka heeft de intussen meer dan respectabele leeftijd van 9 jaar, maar Ford heeft nog steeds geen opvolger klaar. De ‘oude’ Ka wordt wel weer opgefrist en volgens het merk met het blauwe ovaal kan dat zonder problemen want het avant-gardistische ‘New-Edge’ design van het koetswerk is tijdloos. Iets minder tijdloos blijkt het interieur te zijn. Na net geen tien jaar is Ford er achter dat de inzittenden toch liever een écht handschoenkastje hebben. Het instrumentenbord werd hertekend en nu is er een afsluitbaar opbergvak van drie liter, samen met een modernere vormgeving. Het interieur ontsnapt niet aan de laatste modetrends en krijgt nieuwe stoffen voor de zetels en de deurpanelen. Het instrumentenbord is afgewerkt met nieuwe omlijstingen. De uiterlijke aanpassingen beperkingen zich tot twee nieuwe kleuren voor de bumpers en de achterklephandgrepen; Torque Grey en Steel, afhankelijk van de koetswerkkleur.

De Ka krijgt onderhuids een volledig nieuwe bedradingsarchitectuur, met inbegrip van een GEM-module (Generic Electronic Module). Die maken meer geavanceerde functies mogelijk. Ford heeft het onder meer over variabele ruitenwissers met intervalfunctie en antidruppelwerking (een vertraagde laatste wisbeweging), een automatisch inschakelende achteruitwisser als de achteruitversnelling gekozen wordt wanneer de voorste ruitenwissers in gebruik zijn en een instapverlichting met een timer. De hele handel wordt standaard op Ka’s die geleverd worden met een sleutelloos instapsysteem met afstandsbediening.