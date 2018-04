Opfrisbeurt voor Renault Laguna

Door: BV

enault onthult de vernieuwde Laguna vandaag op de 54ste Autobeurs in Amsterdam. De uiterlijke wijzigingen blijven eerder beperkt, maar de Fransen zoeken wel meer visuele aansluiting bij de rest van het gamma. Een nieuw front zorgt voor een wat kortere motorkap en de bumperschilden en grille zijn helemaal nieuw. Het zijn vooral de lichtunits en de bij een opfrisbeurt quasi-obligate chroomstrips die ervoor zullen zorgen dat het model duidelijk van zijn oudere broers te onderscheiden valt. Achteraan zijn de wijzigingen aan de GrandTour, de break, onbestaande. De berline krijgt licht gewijzigde lichtunits in de kont.

Binnenin claimt Renault vooral een kwalitatieve vooruitgang, met in de eerste plaats aandacht voor betere materialen. Toch werd het dashboard ook opgefrist, met onder meer een nieuw instrumentarium en een aangepaste layout van de middenconsole. De wijzigingen worden vergezeld van nieuwe materialen voor de sierlijsten en aangepaste stofjes voor de bekleding.

Renault voegt aan de uitrustingslijsten een sportieve GT toe, maar ook op motorisch vlak wijzigt er één en ander. Het benzineaanbod wuift de 1.8l basismotor uit, waardoor de 135pk sterke 2.0l 16v voortaan de minst sterke benzine is. De 2.0 Turbo krijgt af fabriek 170pk (in ons land mogelijk slechts 163pk) terwijl de 210pk sterke 3.0 V6 de topper blijft. Bovengenoemde sportuitvoering krijgt een 205pk en 300Nm sterke 2.0 Turbo onder de kap. Daarmee wordt de Laguna GT net geen 200km/u snel en zal 100km/u na 7,2 seconden op de teller staan. Ook aan het dieselgamma wordt gesleuteld. Zo wordt de 1.9dCi-instapper voortaan 95 in plaats van 90pk sterk. Van de 120pk-uitvoering komt er ook een variant met partikelfilter die 10 paarden meer in huis heeft. De topper blijft de 150pk sterke 2.2dCi.

De overige verbeteringen omvatten een technologische update en aanpassingen aan de afstelling van het onderstel voor een beter weggedrag, meer comfort en een reductie van parasitaire reacties in de stuurinrichting. De veiligheidsuitrusting van de Laguna werd ook nog verder uitgebreid.