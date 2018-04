MG TF fijngeslepen

Door: BV

e MG TF is nog steeds de best verkochte sportwagen van Engeland en het model wordt alweer verder verfijnd. De nieuwigheden worden voorgesteld op de Amsterdamse AutoRAI. De meest opvallende verbetering is de introductie van een nieuwe verwarmde glazen achterruit. Daarmee hoort het doorzichtige plastic eindelijk tot het verleden, wat uiteraard voor een verbeterde zichtbaarheid zorgt. Voor het overige wordt het uiterlijk ongemoeid gelaten. MG heeft enkel voor nieuwe 15-duims lichtmetalen velgen voor de TF135 en de TF120 Stepspeed CVT gezorgd. Op de TF115 zijn Square Spoke lichtmetalen velgen voortaan standaard terwijl het topmodel, de TF160, zijn elfspaaks 16-duimswielen behoudt.

Een aangepaste afstelling van het onderstel moet de rijeigenschappen naar een hoger niveau tillen. Voor- en achteraan werden de veerverhoudingen met respectievelijk 20 en 30 procent verlaagd. Dat moet het comfort aan boord gevoelig verbeteren en de kleine sportwagen met middenmotor een voorspelbaarder weggedrag geven. Om de koetswerkbewegingen in de bochten binnen de perken te houden neemt de diameter van de antirolstang vooraan toe van 19 naar 21mm. Een sportonderstel dat de wagen 10mm dichter tegen het wegdek legt en over opgewaardeerde dempers beschikt, blijft optioneel verkrijgbaar.

In het interieur is er een nieuwe ‘Technical Grey’ of ‘Technical Black’-afwerking voor de middenconcole, de deurpanelen en het instrumentenpaneel (behalve op de TF115). Een leder/Alcantara-combinatie is voortaan standaard voor de 160-modellen. Er is een hertekend bedieningscluster voor de ventilatie en de verwarming, waarvan de knoppen verlicht zijn. Een opgewaardeerde uitrusting betekent dat voortaan alle TF’s zijn uitgerust met centrale vergrendeling met afstandsbediening, een lederen stuurwiel en handremgreep, een aluminium pookknop en elektrisch verwarmde buitenspiegels. Mistlichten vooraan blijven enkel op de instapper een optie.

De Belgische prijzen beginnen bij € 22.425 voor de TF115. De TF135 moet € 24.140 opbrengen terwijl de Stepspeed automaat (met 120pk) er is voor € 26.665. De topuitvoering die 160pk uit het 1.8l-blok perst, is er vanaf € 28.585.