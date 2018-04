Nieuwe top-BMW 1 in september

Door: BV

B

MW komt met een nieuwe topuitvoering voor de kakelverse 1-Reeks, al is het daarop nog wachten tot september. De kleinste telg uit het gamma krijgt dan de nieuwe drieliter zescilinder lijnmotor -die onder de kap van de 630i debuteerde- tussen de voorwielen gelepeld. De 130i komt het aanbod van twee dieselmotoren (118d, 120d) en drie benzinemotoren (116i, 118i en 120i) versterken. De aangedreven achterwielen van de 1 zullen daardoor 258pk en 300Nm te verwerken krijgen. Voldoende om het model in 6,2 seconden naar 100km/u te katapulteren. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld bij 250km/u. Het merk uit München claimt ook een perfecte 50/50 gewichtsverdeling die borg moet staat voor een uitstekende handelbaarheid. Een zaak die de directie van het merk onderlijnt met een rondetijd van 8 minuten en 35 seconden op de Nürburgring-Nordschleife.

De nieuwe motor beschikt over een lichtgewicht behuizing, onder meer uit aluminium en magnesium, traploze nokkenasverstelling en variabele kleppentiming. Eigenschappen die bijdragen tot een gemiddeld verbruik (Europese gemengde cyclus) van 9l/100km. Het model zal herkenbaar zijn aan specifiek 17-duims lichtmetaal en een dubbele uitlaat met verchroomde eindstukken. De lamellen van de BMW-niertjes worden voor de gelegenheid ook in het blinkende materiaal uitgevoerd. Binnenin zal elke 130i recht hebben op een lederen stuurwiel, sportzetels en specifieke wijzerplaten. De actieve besturing, met een van de snelheid afhankelijke overbrengingsverhouding en wieluitslag die we kennen uit de 5- en 6-Reeks, zal optioneel verkrijgbaar zijn. De 130i debuteert op het Autosalon van Genève.