Eerste speciale uitvoering Dodge Charger

e officiële voorstelling van de Dodge Charger, die technisch gelijk is aan de Chrysler 300C, is nog maar net verteerd of de constructeur is daar al met de eerste speciale uitvoering. Het merk wil ten volle profiteren van de hernieuwde Amerikaanse hype rond ‘Muscle Cars’ en brengt daarom de Charger Daytona R/T op de markt. De uitmonstering en het spuitschema zijn dan ook behoorlijk schaamteloos ‘geleend’ van Chargers uit de jaren zeventig. De productieband zal eerst in beperkte aantallen een metaalkleurig oranje versie voortbrengen met een spuitschema dat ‘Go ManGo’ heet en in 1970 al eens in de catalogus stond. Daarna zal het merk, eveneens in beperkte oplage, een gele Charger Daytona R/T voortbrengen waarvan het spuitschema ‘Top Banana’ gedoopt werd.

Behalve het spuitschema zijn de reeksen ook herkenbaar aan de aangepaste neus, de achterspoiler en het 18-duims lichtmetaal. In het interieur werd gedacht aan sportzetels, een lederen stuurwiel, een aangepast instrumentenbord en een genummerde Daytona-badge. Onderhuids voorziet Dodge een andere luchtinlaat waardoor het vermogen van de 5,7l HEMI achtcilindermotor met 10pk stijgt naar 350pk. Beide exemplaren debuteren op het Autosalon van Chicago, dat op 9 februari de deuren opent.