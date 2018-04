smart forfour Brabus in Genève

Door: BV

smart zal op haar stand op hetutosalon van Genève de door Brabus opgekittelde versie van de forfour laten debuteren. De krachtbron van de vier- of vijfzitter levert 177pk. Met een beperkt leeggewicht van 1.090kg levert dat een zeer gunstige verhouding tussen gewicht en vermogen op van 6,2kg/pk. De forfour Brabus wordt dan ook een killer; de topsnelheid bedraagt 221km/u en 100km/u kan na 6,9 seconden op de teller staan.

De constructeur meldt dat de forfour alle functionele eigenschappen -zoals de verschuifbare achterbank- van het standaardmodel overneemt, maar Brabus zorgt wél voor een potentere uitstraling. De huistuner zoekt z’n heil onder meer in 17-duims lichtmetaal, een sportophanging, een grotere voorspoiler, dubbele verchroomde uitlaat, een achterdiffuser en zijschorten. De grille is vervangen door een exemplaar met een honingraatmotief. Een dakspoiler, ten slotte, zorgt op topsnelheid voor meer neerwaartse druk. Het prijskaartje is nog niet gekend, maar lang zal dat niet meer op zich laten wachten. De orderboeken worden immers al op 28 februari geopend. Vanaf mei zijn de eerste exemplaren leverbaar.