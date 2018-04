Eerste info nieuwe Kia Carnival

Door: BV

ater deze week presenteert Kia op de Chicago Autoshow de Sedona. De grote monovolume is in Europa verkrijgbaar als Carnival en zal in 2006 door de vernieuwde variant afgelost worden. Als opwarmertje heeft Kia alvast een schets vrijgegeven. Het model dat later deze week debuteert, zal een uitvoering zijn met verlengde wielbasis die niet voor Europa bestemd is. Niettemin beloven de Koreanen voor alle modellen een fors toegenomen interieurruimte en een neerklapbare derde zitrij. Het aanbod motoren en transmissies werd opgefrist en een nieuw koetswerk en onderstel moeten het weggedrag verbeteren.