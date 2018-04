De nieuwe Opel Astra OPC

Door: BV

O

pel stelt in Genève de nieuwe dynamische topuitvoering van de Astra voor. De OPC (Opel Performance Center) is gebaseerd op de Astra driedeurs (GTC) en neemt de voornaamste kenmerken over van de Astra High Performance Concept die in Parijs werd onthuld. De OPC-uitvoering van de vorige generatie was 200 paarden sterk, maar de topuitvoering uit het ‘gewone’ Astra-aanbod beschikt nu al over dat vermogen. De OPC-variant gebruikt dezelfde 2.0-liter motor met turbocompressor als basis, maar door een optimalisering van het in- en uitlaatspruitstuk en verbeteringen aan de turbolader en de inspuiting stijgt het vermogen naar 240pk. Het maximumkoppel bedraagt 320Nm. De Astra OPC wordt geleverd met een handgeschakelde zesbak. Het model kan de spurt naar 100km/u afronden in minder dan 7 seconden en zou in staat zijn een top van meer dan 240km/u te halen. Om dat motorvermogen nog enigszins efficiënt via de voorwielen op het asfalt over te dragen, is de sportiefste Astra standaard voorzien van een IDSplus-chassis (Interactive Driving System) met elektronische dempersturing (CDC) en geïntegreerde rijhulpsystemen. Met het oog op de sportieve roeping van de OPC werd de afstelling nog een stuk strakker gemaakt.

Specifiek 18-duims lichtmetaal, geschoeid met 225/45-rubber is standaard en optioneel zijn zelfs 19-duimsvelgen met 235/35-banden te krijgen. Het ranke spaakontwerp biedt ruim zicht op de geventileerde schijven vooraan (321mm) en schijven achteraan (278mm). In karakteristiek OPC-blauw gespoten remklauwen vestigen de aandacht op het remsysteem. De OPC oogt gespierder dan de standaard GTC omwille van een bredere, lager geplaatste luchtinlaat, een radiatorrooster met honingraatstructuur en een in de bumper geïntegreerde spoiler. De mistlichten zijn geïntegreerd in zijdelingse uitsparingen. Zijdrempels vormen de verbinding met de achterzijde die door een nieuw bumperschild en een dakspoiler aangedikt wordt. De uitlaatpijp is trapeziumvormig en centraal opgesteld.

Het interieur oogt sportiever door dynamisch getinte details. We noteren onder meer een met leder beklede versnellingspookknop, meters met verchroomde ringen en blauwe naalden op zwarte wijzerplaten en drempels in roestvrij staal. Het instrumentenbord en de deurpanelen zijn beschikbaar in blauw, zilver of zwart. Het zitmeubilair is afkomstig van specialist Recaro. De zetels zijn verkrijgbaar in een tweekleurige leder-stofcombinatie of geheel in leder. Zitting en rug kunnen in het blauw of zilverkleurig afgewerkt worden terwijl zwart dienst doet voor de zijdelingse steunvlakken en de hoofdsteunen.