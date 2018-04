Toekomstvisie: Nissan Zaroot

Door: BV

ok al in Genève wil Nissan uitpakken met de Zaroot. Dat is Nissan’s visie op een toekomstige sportieve SUV. De ontwerpers hebben getracht de traditionele SUV-eigenschappen én serieuze off-road capaciteiten te verenigen met een futuristische, sportieve en alternatieve vormgeving.

Het lijnenspel van de Zaroot is hoekig, met grote vlakken voor een rigide, stoere look. Deze basis wordt door Nissan gecombineerd met een paar vleugeldeuren. Die domineren het profiel van het studiemodel. Ze lopen immers door van de A-stijl tot op de plaats waar traditioneel de C-stijl zou zijn. Er is geen B-stijl. Om de instap te vergemakkelijken en de portieren tegelijk in omvang beperkt te houden, klapt een fors bemeten deurdrempel naar onder open om dienst te doen als opstapplank.

De bolle bovenrand van de deuren wordt door het dak gevolgd. Achter het passagierscompartiment is er een duidelijk afgelijnde bagageruimte. De achterruit is omlijst door een grote oplichtende band. Het radiatorrooster vooraan Őeen variatie op de inmiddels gekende Nissan-grille- wordt geflankeerd door twee verticaal vormgegeven lichtunits. Volgens de constructeur zorgt dat voor een hoogtechnologische look. Het eerder minimalistische interieur is voorzien van vier individuele zitplaatsen.