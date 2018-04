Twee nieuwe Subaru’s in Genève

Door: BV

ubaru gaat in Genève zowel de R1, een supermini die in Japan te koop wordt aangeboden, als de B9 Tribeca tentoonstellen. Deze laatste is een grote SUV met zitruimte voor zeven personen die op het afgelopen Autosalon van Detroit voor het eerst aan het publiek werd getoond. Voor geen van beide modellen is een Europese marktintroductie voorzien, maar Subaru geeft wel aan dat er nog marktonderzoeken in die richting zullen gebeuren. De publieke voorstelling in Genève zal dus voornamelijk dienen om de reacties van het Europese publiek te peilen. Als die enthousiast zijn dan lijkt een commercialisering van één of beide nieuwigheden ook in Europa haalbaar.

De R1 wordt aangedreven door een vinnige 660cc motor die via een intelligente continue variabele transmissie (CVT) de vier wielen aandrijft. In Japan is ook een meer traditionele tweewielaangedreven variant beschikbaar die daar geldt als één van de meest emissievriendelijke voertuigen. Het uiterlijk in nieuwe Subaru-stijl wordt in dit geval gecombineerd met een luxueus interieur waarin zwart en rood de boventoon voeren. De auto is in hoofdzaak ontworpen als een tweezitter.

De B9 Tribeca wil in de VS de concurrentie aangaan met onder meer de BMW X5 en Porsche Cayenne, die gelijkaardige afmetingen hebben. Het model wordt in eerste instantie enkel in de VS, Canada en Chili gecommercialiseerd en loopt dan ook in Indiana van de band. De ‘crossover’ beschikt over de gekende Subaru-ingrediënten. Onder de kap zit een 3-liter boxermotor uit de Legacy en de aandrijving gebeurt permanent op alle vier de wielen.