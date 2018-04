Recordaantal Fords gepersonaliseerd

Door: BV

E

en recordaantal van één op drie voor de Europese markt geproduceerde Fords werd afgelopen jaar in de fabriek specifiek aan de smaak van de klanten aangepast, zo meldt de constructeur. Ford had vorig jaar een half miljoen klanten die hun keuze maakten uit de 250 opties en pakketten die door het merk met het blauwe ovaal werden aangeboden. De Focus is in die optiek het meest populaire model; er werden er 210.000 van aangepast. De Galaxy blijkt van de klant met gemiddelde van ongeveer € 500 over het grootste budget voor personalisering te beschikken. Ongeveer 60 procent van de aanpassingen wordt op de montageband geïmplementeerd. Het overige deel wordt in gespecialiseerde werkplaatsen naast de assemblagelijn op het gepaste stadium van het productieproces ingelast. De opties zijn beschikbaar op 21 Europese en 18 niet-Europese markten.