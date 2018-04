Definitief: de nieuwe Alfa Romeo Brera

Door: BV

e nieuwe Alfa Romeo Brera maakt z’n debuut op het Autosalon van Genève begin volgende maand. Daarmee is de productieversie van het in 2002 voorgestelde ontwerp van Giorgetto Giudiaro een feit. Volgens de Italianen past de nieuwe Brera perfect binnen het elegante en tegelijk sportieve imago van het merk. De nieuwkomer moet tegen het einde van het jaar de GTV aflossen. De open versie, die de Spider naar de geschiedenisboeken zal verwijzen, wordt naar alle waarschijnlijk volgend jaar in Genève gepresenteerd.

De Brera is volgens Alfa een echte 2+2. Het ontwerp meet 1,83m in de breedte, 4,41m in de lengte en 1,37m in de hoogte, maar de bolle koetswerkdelen en uitgesproken plooilijnen zorgen ervoor dat het model compacter oogt. Het interieur is, nog volgens de constructeur, zowel gezellig als gesofisticeerd en er zal gebruik gemaakt worden van hoogkwalitatieve materialen. Nieuw voor Alfa is in elk geval het glazen dak. Dat geeft de wagen aan de buitenkant een gestroomlijnder uiterlijk, terwijl het interieur uiteraard baadt in het licht.

Alfa weet nu al dat de Brera beschikbaar wordt in drie uitrustingsniveau’s. Bij de motoren is een nieuwe 240pk sterke 2.4l JTD dieselmotor de meest opvallende keuze. Daarnaast zullen ook nog twee benzinemotoren het aanbod uitmaken; een 185pk sterke 2.2JTS (met directe benzine-injectie) en een 260pk sterke 3.2l V6. Afhankelijk van de motor en de versie voorzien de Italianen een automatische versnellingsbak of een handgeroerde zesbak. Hoe de modellen presteren, werd nog niet vrijgegeven. Een voorophanging met vier geleidingsarmen en een multilink achterophanging moeten in elk geval voor een meer dan gezond weggedrag zorgen. Naast een meer traditionele tweewielaangedreven variant, zal Alfa sommige versies ook aanbieden met een doorontwikkelde Q4 vierwielaandrijving. Die zal de dynamische eigenschappen van het model nog beter in de verf kunnen zetten.