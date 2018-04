Mitsubishi en PSA ontwikkelen SUV

Door: BV

itsubishi heeft na een recente kapitaalsverhoging wat meer ademruimte, maar het Japanse merk werkt ook aan enkele overeenkomsten die de slagkracht van het merk ten goede moeten komen. Voor de Japanse markt is een deal met Nissan voor de ontwikkeling van minicars intussen rond. De onderhandelingen met PSA Peugeot Citroën voor de ontwikkeling van een SUV zitten inmiddels in het laatste stadium. PSA heeft momenteel nog geen enkele vertegenwoordiger in het boomende SUV-segment. Als alles volgens plan verloopt, komt het project midden 2006 op de markt.