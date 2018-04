BMW Vernieuwt 7-Reeks

Door: BV

MW frist nog dit voorjaar de 7-Reeks op. Het model wordt zowel uiterlijk als onderhuids aan de tijdsgeest aangepast. Sinds de lancering van de 7 in 2001 werden er al meer dan 160.000 aan klanten wereldwijd geleverd. De lange versies maken bijna de helft van het bestelvolume uit, terwijl de 745i veruit de meest populaire uitvoering is. Het Bangle-design wordt wat gladder met de introductie van nieuwe voor- en achterbumpers die de auto langer en eleganter doen lijken. Verder noteren we nieuwe nieren in een licht aangepaste motorkap. De nieuwe koplampunits, voortaan standaard voorzien van Xenon-verlichting, zijn door vloeiender pen vormgegeven. De aanpassingen achteraan zorgen er vooral voor dat de 7 minder zwaar en geblokt oogt. Het meest opvallend hier zijn de nieuwe, meer conventionele achterlichtunits. Die worden op de kofferklep door een chroomband visueel met elkaar verbonden. Eveneens standaard is een gefaseerd remlicht, dat bij een sterke vertraging heviger oplicht.

Aan de binnenzijde blijft de vormgeving op enkele details na gelijk, maar de materiaalkeuze werd wel in positieve zin aangepast. De bestuurder van de grootste BMW mag zich dus aan nog fijner leder en kunststoffen van hoger niveau verwachten. De keuzemogelijkheden van bekleding en sierlijsten worden wat gemoderniseerd terwijl BMW er, verre van verassend, voor heeft gekozen de bediening van de iDrive te vereenvoudigen. Voor een CD-wisselaar hoeft voortaan op geen enkele versie meer bijbetaald te worden en de standaard audio-installatie weet voortaan ook wat met MP3’s te doen.

De constructeur uit München neemt slechts één motor ongewijzigd over; de zesliter V12 uit de 760i en 760Li. De vijf andere keuzemogelijkheden worden gemoderniseerd. De zescilinder-in-lijn van de 730i wordt 258pk in plaats van 231pk sterk en het nieuwe blok, dat op de 630i werd voorgesteld, zet 10kg minder op de weegschaal. Het koppel blijft ongewijzigd op 300Nm, maar het verbruik daalt volgens het merk wel met bijna 5 procent. De beide achtcilinderversies, 735i en 745i, krijgen een grotere longinhoud. De type-aanduidingen van de vervangers zijn 740i en 750i. De eerste levert 309pk en 390Nm, tegen 272pk en 360Nm voor z’n voorganger. De 750i levert 367pk en 490Nm, eerder dan 333pk en 450Nm.

De 730d-instapdiesel, ook een lijnmotor met zes cilinders, levert 231pk eerder dan 218pk en ziet het koppel van 500Nm met 20Nm toenemen. De 740d wordt ten voordele van de 745d uit het gamma gekeild. De nieuweling is 300pk en 700Nm sterk, wat een stijging van respectievelijk 41pk en 100Nm betekent. Een nieuw aluminium motorcarter realiseert per motorblok een gewichtsbesparing van een dertigtal kg.

De 730i zal in ons land leverbaar zijn vanaf € 65.300. Aan de 740i hangt een prijskaartje van € 72.300, de 750i moet € 79.200 opleveren terwijl de 760i twaalfcilinder er is vanaf € 118.300. De 730d dieselversie blijft met € 64.200 de goedkoopste optie uit het aanbod. BMW verwacht € 82.400 voor de nieuwe 745d. Deze versies zijn meteen bestelbaar, maar de productie start pas in maart. De 730Li, 740Li, 750Li en 760Li moeten respectievelijk € 72.300, € 79.000, € 85.900 en € 123.900 opleveren. Lange dieselversies staan nog steeds niet op de planning.