BMW lanceert nieuwe instap-Z4

MW’s nieuwe Z4 is een schot in de roos, dat moet alvast blijken uit de productieaantallen. Van de nieuwe Z4 liepen in de productie-eenheid in het Amerikaanse Spartanburg immers al 100.000 stuks van de band. Deze lente wil de constructeur de verkoop nog een extra impuls geven met de introductie van de Z4 Roadster 2.0i. Met de komst van het nieuwe instapmodel krijgt de Z4 nu toch weer een viercilinder onder de kap. De tweeliter beschikt over variabele klepbediening en traploos verstelbare uilaatnokkenassen (VANOS) en levert een piekvermogen van 150pk. De koppelkromme piekt bij 3.600t/min op 200Nm. Een handbediende zesversnellingsbak brengt het vermogen over op de met 205/55 R16-rubber geschoeide achterwielen. De spurt naar 100km/u moet in 8,2 seconden kunnen en de topsnelheid zal 220km/u bedragen. BMW belooft bij dat alles een discreet, maar sportief motorgeluid.

De nieuwe uitvoering zal zijn debuut maken op het Salon van Genève, begin maart. De productie start in april en de eerste exemplaren zullen half mei geleverd worden aan klanten in Europa en Azië. De basisprijs van de Z4 2.0i zal in België € 30.300 bedragen.