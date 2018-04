T6 Roadster is Hot Rod of the Year

Door: BV

et Amerikaanse Magazine Hot Rod dat al sinds 1949 in de winkelrekken ligt en één van de grondleggers is van het genre, heeft voor de eerste maal een Hot Rod met Europese roots uitgeroepen tot ‘Hot Rod of the Year’. De winnaar is de Zweed Leif Tuffvesson, in het dagelijkse leven bouwer van conceptcars bij Volvo. Hij bouwde een exemplaar dat onder meer gebruik maakt van een dwars voor de achteras gemonteerde aangepaste zescilindermotor met dubbele turbo uit de Volvo S80 T6. Die levert in deze uitvoering 330pk.

De Rod, die -om all sponsors tevreden te stellen- officieel Koeningsegg Caresto T6 Roadster heet en een Volvo-bagde op de grille draagt, beschikt over een stalen spaceframe-chassis. Het koetswerk is gemaakt van aluminium en carbonfiber. Het totale gewicht blijft daardoor beperkt tot 1075kg, wat de creatie in theorie 300km/u snel maakt.