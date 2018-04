Alfa GT nu ook met 1.8l Twin Spark benzinemotor

Door: BV

lfa Romeo breidt het aanbod van de Alfa Romeo GT uit. De 163pk sterke 2.0 JTS (met een handgeschakelde vijfbak of een Selespeed versnellingsbak), de 240pk sterke 3.2l V6 en de 150pk sterke 1.9JTD (beiden met een handbediende zesbak) krijgen vanaf deze maand versterking van een 1.8l Twin Spark viercilinder benzinemotor. Die is goed voor 140 paarden. Gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak is dat voldoende voor een topsnelheid van 200km/u. De spurt naar 100km/u wordt in 10,6sec afgerond.

De 1.8 TS 16v is er enkel als Progression. De sportief gelijnde vierzitter beschikt niettemin over 6 airbags, stabiliteitscontrole, snelheidsregelaar, een lederen stuur en versnellingspook, automatische airco (2 temperatuurszones) en 16-duims lichtmetaal. Door de introductie vergroot ook de toegankelijkheid van de coupé; de 1.8 is met een prijskaartje van € 27.150 de nieuwe instapper.