Nissan's mini-MPV nu al in Japan

orig jaar stelde Nissan op het Autosalon van Parijs de Tone voor. Een studiemodel voor een compacte monovolume, gebaseerd op een voor de gelegenheid verlengd Micra-platform. De definitieve productieversie van het model is vandaag in Japan voorgesteld. Daar draagt de 3,99m lange monovolume de naam Note. Vanaf begin volgend jaar zou een in het Britse Sunderland gebouwde Europese variant ook in ons land leverbaar moeten zijn. Of dat model naar dezelfde naam zal luisteren, is niet bekend.

In Japan beschikt de vijfdeurs, die overigens nauwelijks afwijkt van de Tone concept car, alvast over een flexibel indeelbare bagageruimte en een intelligente (verstelbare) achterbank die ruimte biedt aan drie volwassenen.

De Note wordt geleverd met een 1.5l viercilinder benzinekrachtbron. Die wordt aan een CVT-automaat en voor- of vierwielaandrijving gekoppeld. In onze contreien zal dat programma er wellicht anders uitzien. Er wordt gewag gemaakt van een 1.4l en 1.6l benzinemotor en twee vermogensversies van een 1.5l dieselmotor die bij Renault wordt betrokken. De Europese consument zal zeker kunnen opteren voor een handgeschakelde versnellingsbak, terwijl de vierwielaandrijving de catalogus op het Oude Continent zo goed als zeker niet haalt.