Mitsubishi Colt CC en Grandis diesel in Genève

erwijl de Colt CZ3 -de driedeursuitvoering- z’n Belgische première beleeft op het Brusselse Autosalon geeft Mitsubishi al de eerste informatie vrij over alweer een gamma-uitbreiding. Eerder raakte al bekend dat het merk in samenwerking met Pininfarina een op de Colt CZ2 Cabriolet gebaseerde open versie van de Colt zou commercialiseren. Op de salonvloer in Genève zal daarvan een zo goed als productieklaar prototype te zien zijn. In tegenstelling tot de CZ2, met een stoffen kap, krijgt het definitieve model een wegklapbaar metaaldak omdat dat beter in de markt zou liggen. Om dan toch nog voldoende plaats te voorzien voor twee volwaardige en twee noodzitplaatsen zal Mitsubishi gebruik maken van het onderstel van de vijfdeurs dat over een langere wielbasis beschikt. Het showmodel is 3,89m lang, staat op 18-duims lichtmetaal en heeft een 150pk sterke geblazen 1.5l benzinemotor onder de kap.

In Genève zal Mitsubishi ook de Grandis DI-D voorstellen. Die krijgt een 136pk en 310Nm sterke 2-liter dieselmotor van VW onder de kap. De combinatie haalt volgens de eerste gegevens 100km/u in 10,8 seconden. De topsnelheid bedraagt 197km/u, terwijl het verbruiksgemiddelde beperkt zou blijven tot 6,8l/100km. De Grandis diesel wordt vanaf het derde kwartaal van dit jaar op de Europese markten losgelaten.