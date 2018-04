Eerste gegevens Bentley vierdeurs

Door: BV

B

entley heeft de eerste beelden van de vierdeurs Contintal vrijgegeven. Dat model zal debuteren op het Autosalon van Genève, begin maart, en luistert naar de aanduiding ‘Continental Flying Spur’. Daarmee eert het Britse luxemerk alvast één traditie, want in de jaren zestig stond al eens een model met die naam in de catalogus. Het uiterlijk van de Flying Spur is sterk op dat van de Continental GT Coupé geïnspireerd. Tegelijk werd ook naar de klassieke merkwaarden gekeken. Daardoor is het ontwerp, aldus nog de constructeur, te omschrijven als klassieke elegantie, met een afgemeten dosis dynamisme. Dat laatste moet immers vooral in de prestaties en de rijeigenschappen tot uiting komen, en niet in het exterieur. Het ontwerp is ook nu weer van de hand van Dirk van Braeckel; een landgenoot.

Onderhuids heeft de Flying Spur -op de wielbasis na- alles gemeen met de GT Coupé. De krachtbron is ook hier de 6.0l W12 benzinemotor met twee turbo’s. Die levert 550pk. Die paarden worden via een permanente vierwielaandrijving op het wegdek overgebracht. De spurt naar 100km/u mag niet meer dan een seconde of vijf in beslag nemen en de topsnelheid bedraagt meer dan 300km/u.

Binnenin domineren edele materialen; er wordt rijkelijk gebruik gemaakt van leder, chroom en houtinleg. De uitrusting zou erg compleet moeten zijn, met onder meer een indrukwekkend infotainment-systeem en airco met vier zones. Achteraan zal de keuze geboden worden uit een traditionele achterbank met drie zitplaatsen of een middentunnel die door twee individueel verstelbare zetels wordt geflankeerd. De uitgebreide standaarduitrusting maakt grasduinen in ellenlange optielijsten minder noodzakelijk. De klanten zullen de uitgebreide mogelijkheden om de aankleding aan hun smaak aan te passen naar waarde weten te schatten, zegt Bentley.

Na de zomer worden de eerste exemplaren in ons land verwacht. De positionering, en bijgevolg ook het prijskaartje, zullen het model onder de Arnage plaatsen. Die blijft gewoon in productie.