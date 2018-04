Ford Synus: kleine Amerikaan

Door: BV

V

olgens Ford weet het Amerikaanse publiek perfect waar het naar toe wil; een eeuw geleden verhuisde de Amerikaanse bevolking van het platteland naar de stad, vijftig jaar geleden wilde iedereen naar de voorsteden en nu is de trend weer naar de steden. Het Ford Synus studiemodel zou op die laatste verschuiving in het schijnbaar rusteloze Amerikaanse karakter moeten inspelen. Bovendien krijgen de Ford-verdelers in het thuisland van de motorgigant almaar meer vraag naar een compact model. De Synus is de eerste stap van Ford in die richting. Het merk geeft toe dat, hoewel wagens uit het compacte B-segment tot dusver quasi onbekend zijn in de States, de tijd wellicht rijp is voor zo’n introductie.

Inspelend op het eerder rechtlijnige en voorspelbare sentiment van de Amerikaan, is de Synus gebaseerd op gepantserde geldtransporten en bankkluizen. Het ziet er dus allemaal stevig, robuust en stoer uit. Het model beschikt zelfs over een combinatieslot voor de deuropening, een draaihendel voor de achterklep en wanneer het voertuig in een ‘veilige modus’ wordt geparkeerd worden de voorruit en de voorste zijruiten Őde enigen die niet in kogelvrij glas zijn uitgevoerd- door een metalen plaat afgeschermd.

De lichte, zachte binnenzijde met overvloedig aanwezige indirecte verlichting contrasteert met het stoere exterieur en moet vooral een plaats worden om te ontspannen. Dat kan onder meer met het breedbeeld televisietoestel dat in de achterklep zit ingewerkt; het grootste dat ooit in een wagen werd ingebouwd. De voorzetels zijn immers draaibaar. Onder de vlakke vloer zit een compacte bergruimte waarin ook een achterbank verborgen zit. Wanneer die in gebruik is vormt die een salon-opstelling met de tegen de rijrichting gedraaide voorzetels. Aan de bestuurderskant is er een enkel portier, maar aan de passagierszijde is een dubbel portier voorzien, waarvan het kleinste deel naar achteren openzwaait, voor een betere toegankelijkheid.

Bepaald on-Amerikaans is de keuze voor een dieselkrachtbron. De 2.0 Duratorq diesel levert 134pk en is afkomstig uit de Mondeo. Het onderstel is afkomstig van de Fiësta, maar er werden aanpassingen gedaan om spoorbreedte te vergroten en plaats te maken voor het dikke 18-duims lichtmetaal in de wielkasten.