Volkswagen Golf Plus: de prijzen

W heeft de prijzen van de monovolume-uitgave van de Golf bekend gemaakt. Het gamma bestaat uit een 1.4l benzinemotor met 75pk, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, een 1.6l FSI met 115pk die aan een handgeschakelde zesbak of een automaat met even veel verhoudingen wordt gekoppeld en twee dieselversies. Dieselen kan met een 1.9TDI (vijfversnellingsbak of DSG-automaat) en een 2.0TDI (zesversnellingsbak) die er is met 136 of 140pk. De uitrustingsniveau’s B2B, Trendline, Comfortline en Sportline zijn op het hele dieselgamma te koop. De 1.4 benzine is er enkel als B2B en Trendline terwijl de 1.6 FSI er in die uitvoeringen net niet is.

Het basisprijskaartje (1.4 benzine B2B) bedraagt € 16.430. De 1.6 FSI is te koop vanaf € 20.700. De goedkoopste diesel is de 1.9 TDI die € 18.990 moet opleveren. Beide 2.0 TDI-uitvoeringen hebben een identieke prijs; ze wisselen vanaf € 20.680 van eigenaar.