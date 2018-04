Jeep Gladiator: Super Utility Truck

Door: BV

J

eep heeft op de stand in de Amerikaanse auto-hoofdstad de Gladiator staan. Dat is een pick-up die uiterlijk op de Wrangler gebaseerd is. De Amerikanen komen ook meteen met een nieuw segment op de proppen; een Super Utility Truck. Wat er ook van zij; de Gladiator is ontwikkeld voor actieve mensen met een even actieve levensstijl. Volgens het merk is dat onder meer te merken aan de aanwezigheid van een verwijderbaar stoffen dak, -deuren en een neerklapbare ruit. Inzittenden kunnen zo immers ten volle van de natuur genieten.

Het functionele aspect van de Gladiator zit vooral in de aanwezigheid van een open laadbak achteraan en de mogelijkheid om tot 750kg te laden. Het laadoppervlak is 1,72m lang, maar omdat het tussenschot tussen de (nood-)bank achter de voorzetels kan weggeklapt worden, is dat uitbreidbaar naar 2,03m. Met de laadklep open wordt dat zelfs 2,72m. Behoorlijk wat, maar met een totale lengte van 5,2m is de Gladiator dan ook geen kleine jongen. Dankzij een inschakelbare vierwielaandrijving, een multi-linkophanging op zowel de voor- als de achteras, vergrendelbare tussendifferentiëlen en zelfs een winch is het wél een echte terreinwagen. De bodemvrijheid van net geen 35cm levert immers nog een overrijhoek van 23,2° op. De aanloop- en vertrekhoek bedragen respectievelijk 47,6 en 38,0°.

Onder het kofferdeksel en achter de traditionele Jeep-grille met zeven verticale lamellen zit een 2,8l viercilinder common-rail dieselmotor die 163pk levert. De overbrenging gebeurt middels een handbediende zesbak. Die is uiteraard voorzien van een inschakelbaar reductietandwiel. De Gladiator is een studiemodel, dat niettemin aangeeft dat het succes van de pick-up ook Jeep niet onbewogen laat. Wordt ongetwijfeld vervolgdij