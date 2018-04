Toyota FT-SX

Door: BV

C

ross-over lijkt wel het toverwoord op het Salon van Detroit. Met de FT-SX stelt ook Toyota er een concept in die categorie voor. De FT-SX is ontwikkeld door CALTY, Toyota’s Noord-Amerikaans onderzoeks- en designcentrum in Californië. Het team werd gevraagd een gedurfd voertuig te ontwikkelen dat het comfort, de wegligging en het verbruik van een traditionele sedan zou combineren met de veelzijdigheid, de ruimte en het uitzicht van een SUV. De ontwerpers vertrokken van een nieuw silhouet dat lager en breder is dan dat van een klassieke SUV, maar groter is dan dat van een Sedan.

Een krachtige 3,5l zescilindermotor, gekoppeld aan permanente vierwielaandrijving, vier deuren (waarvan de achterste alweer in tegengestelde richting openen), een innovatieve kofferklep (die in verschillende delen geopend kan worden) en een groot glazen dak maken het ontwerp compleet.