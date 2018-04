1.3 CDTI voor Opel Astra GTC

Door: BV

e dynamische gelijnde driedeursversie van de nieuwe Astra krijgt vanaf de lente ook de compacte 1.3l dieselmotor onder de kap. Het gaat om een nieuwe versie van de krachtbron die 90pk en 200Nm sterk is. De wereldpremière zal geschieden op het Autosalon van Amsterdam (RAI) van 10 tot 20 februari. De uitvoering gaat vanaf april in productie, maar het model is reeds vanaf eind deze maand bestelbaar. Aan de Astra GTC 1.3 CDTI zal een prijskaartje hangen van € 17.050.

De door Fiat-GM Powertrain ontwikkelde 1.248cc krachtbron beschikte al over vier kleppen per cilinder, een compressieverhouding van 18:1 een common-rail injectiesysteem met een inspuitdruk tot 1.600 (met tot vijf injecties per cyclus). Het verschil tussen de 70pk en 170Nm sterke variant die alleen al bij Opel onder de kap van de Corsa, Tigra, Combo en Agila wordt ingebouwd en deze nieuwe variant zit in het gebruik van een turbocompressor met variabele geometrie. Het piekvermogen van 90pk wordt bij 4.000t/min bereikt, terwijl het koppel van 200Nm tussen 1.750 en 2.500t/min beschikbaar is.

De Astra GTC 1.3CDTI haalt een topsnelheid van 174km/u en kan in 13,7 seconden naar 100km/u accelereren. Opel belooft door omwille van de kleine cilinderinhoud ook een laag verbruik. De gemengde cyclus kan met 4,8l/100km gereden worden. Slechts om de 50.000km, of op z’n minst eens in twee jaar tijd, moet het model binnen voor een onderhoudsbeurt.