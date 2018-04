Saturn Sky wordt nieuwe Opel GT

Door: BV

et jongste merk van de GM-groep, Saturn, gaat op korte tijd het aantal productlijnen uitbreiden van 3 naar 6. Tegelijk zal het merk meer gaan leunen op de internationale structuur van de grootste autoproducent ter wereld. In de praktijk wil dat zeggen dat de Amerikaanse Saturns meer gelijkenissen zullen vertonen met de Europese Opels. In Detroit stelde de divisie alvast de Sky voor. Deze tweezitter komt in z’n definitieve productieversie ook naar Europa om de weinig succesvolle Opel Speedster te doen vergeten.

Het design is geïnspireerd op dat van de Vauxhall VX Lightning Concept dat door de GM ontwerpstudio in Birmingham werd gecreëerd. Het uiterlijk omvat elementen die ontrokken zijn aan het nieuwe Opel-design, zoals een spits gevormde bumperpartij en een in de grille ingewerkte horizontale chroomstrip, maar die nieuw zijn voor Saturn. Een potent uiterlijk wordt verkregen door een brede spoorbreedte en ver naar de hoeken geschoven 18-duims wielen. Het stoffen dak verdwijnt in de koffer onder een afdekkap. Het interieur is gericht op de bestuurder en maakt gebruik van sierlijsten in piano-zwart die gecombineerd worden met chroomaccenten en een sportieve, felgekleurde ledercombinatie.

De motorkap vooraan bedekt een 2.4l Ecotec viercilindermotor met variabele kleppentiming. Die is goed voor 170pk. De krachtbron zal de achterwielen aandrijven. De paardenkrachten worden versluisd door een sportief gespreide handbediende vijfbak. Een automatische schakeldoos met even veel verhoudingen wordt optioneel. Het onderstel zal binnen de groep ook nog dienst doen voor de Cadillac Solstice. Het beschikt over vier onafhankelijk opgehangen wielen. GM wil ook nog kwijt dat de gewichtsverdeling quasi ideaal (50/50) zal zijn, het model uitgerust wordt met vier schijfremmen en hydraulische stuurbekrachtiging. De productie start in 2006. Saturn geeft zelfs al een idee van het prijskaartje; de goedkoopste versies zouden in de VS voor minder dan 25.000 dollar van eigenaar moeten wisselen.