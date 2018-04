Nissan Azeal onthuld

Door: BV

et de Azeal brengt Nissan naar eigen zeggen een frisse interpretatie van een klassiek wagensegment. Met het oog op het jonge volkje heeft de Nissan Design studio in Farmington Hills (Michigan, VS) immers een compacte tweezitter ontworpen die moet passen bij de levensstijl van een jong, actief koperspubliek.

Het lijnenspel is agressief, met brede wielkasten (gevuld met 19-duims wielen), korte overhangen en een schuin aflopende daklijn met geïntegreerde, actieve windgeleider. In het interieur wordt een donker industrieel metaalkleurig instrumentenbord gecombineerd met een opvallende zetelbekleding en een dak met glazen panelen.

Tussen de aangedreven voorwielen zit een geblazen 2,5l viercilindermotor die wordt gekoppeld aan een manuele zesbak. Om het vermogen nog enigszins efficiënt op het asfalt over te brengen, werd een limited slip-differentieel voorzien. De Azeal dient enkel om de reacties te peilen. Over een eventuele serieproductie wordt nog niet gesproken.