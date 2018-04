Nu toch 559 Ferrari's Superamerica

Door: BV

B

ij de onthulling van de 575 Superamerica, een op de 575 M gebaseerde versie met een uniek glazen klapdak, meldde Ferrari nu toch 559 exemplaren te zullen bouwen. Dat zijn er 60 meer dan oorspronkelijk werd gezegd. Alle 499 eerder aangekondigde exemplaren zouden bestemd zijn voor de Amerikaanse markt. De Italiaanse sportwagenbouwer sluit leveringen op een ander continent, zij het in zeer gelimiteerde aantallen, niet langer uit.

De tint van het glazen kanteldak, ontworpen door Fioravanti, is door de inzittenden aanpasbaar in vijf verschillende gradaties van doorzichtig tot perfect zwart. In open toestand komt het dak tussen de uitlopers van de B-stijlen, bovenop het motordeksel, te liggen. De 5,75l V12 van de 575 levert met 540pk 25 paarden meer dan in de gesloten versie. De topsnelheid bedraagt 320km/u. De meeste opties en uitrustingsmogelijkheden zijn gelijk aan die van de 575 M.